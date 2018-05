Exclusief: de hilarische trailer van 'The Happytime Murders' SD

18 mei 2018

16u42 0

De officiële trailer van 'The Happytime Murders' is zopas uitgekomen. En die is op z'n zachts gezegd bizar grappig. In de onderwereld van Los Angeles leven puppets als tweederangsburgers samen met mensen. Een seriemoordenaar heeft het gemunt op de bekende puppets uit de kinderserie 'The Happytime Gang'. Detective Edwards (Melissa McCarthy) moet noodgedwongen weer samenwerken met haar ex-partner Phil Philips, zelf een puppet, om de lugubere moordzaak op te lossen. Wanneer blijkt dat Phil's ex-vriendin Jenny (Elizabeth Banks) het volgende slachtoffer is, leiden alle sporen maar naar één dader: hijzelf. Opmerkelijk: de trailer is nu al trending topic op Twitter nadat hij gisteren voor het eerst te zien was voor een vertoning van 'Deadpool'.