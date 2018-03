Exclusief: de beelden van de nieuwe Hollywoodfilm 'Adrift' zien er wel érg spectaculair uit DBJ

14 maart 2018

17u40 0

'Adrift' vertelt het waargebeurde verhaal van een koppel dat schipbreuk lijdt in het midden van de Stille Oceaan. Shailene Woodley (beter gekend als Amy in 'The Secret Life of the American Teenager') en Sam Claflin (Finnick uit 'The Hunger Games') spelen de hoofdrollen. De film gaat op 4 juli bij ons in première.