EXCLUSIEF. Bekijk hier de allereerste trailer van 'De Collega's 2.0' TDS

26 juni 2018

07u00

Bron: KFD 6

Exact 40 jaar na de start van de legendarische reeks 'De Collega's' op de toenmalige BRT in 1978, wordt het concept nu nieuw leven ingeblazen. De opnames van 'De Collega’s 2.0', de nieuwe film van regisseur Jan Verheyen, lopen stilaan ten einde. Verheyen verzamelde elf nieuwe collega’s die dag in dag uit verplicht met elkaar moeten samenwerken. Uit het reeds gefilmde materiaal werd alvast een eerste trailer gemaakt. De film loopt vanaf 12 december in de bioscopen.