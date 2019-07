EXCLUSIEF. Bekijk hier als eerste de trailer van ‘Torpedo’ met Koen De Bouw TK

26 juli 2019

10u00 2

De release van de Vlaamse film ‘Torpedo’ staat pas binnen drie maanden gepland, maar nu kan je hier al de eerste trailer van de prent bekijken. Daarin doen heel wat grote namen mee, met centraal in de hoofdrol Koen De Bouw. Ook Ella-June Henrard en Joren Seldeslachts hebben een aanzienlijke rol in het oorlogsdrama, dat zich afspeelt in 1943. In de film krijgt een bende Vlaamse rebellen een geheime opdracht. Ze moeten met een gekaapte Duitse U-Boot van Congo naar de Verenigde Staten varen met aan boord iets waarmee de geallieerden de oorlog wel eens zouden kunnen winnen.