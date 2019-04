EXCLUSIEF. Bekijk hier al de trailer van de hartverwarmende spionnen-komedie ‘My Spy’ MVO

04 april 2019

15u00 0 Film ‘Guardians Of The Galaxy’-acteur Dave Bautista kruipt in de huid van CIA-agent JJ. Wa nneer een missie uit de hand loopt krijgt hij nog één kans om zijn carrière te redden.

Hij wordt op een undercoveroperatie gezet om een gevaarlijke familie van wapenhandelaars te observeren. Al snel wordt hij ontmaskerd door de moedige, negenjarige Sophie. Zij belooft JJ niet te verraden, maar dan moet hij haar wel leren hoe je een spion wordt...

De komische actiefilm My Spy is geregisseerd door Peter Segal, die we kennen van ‘Get Smart’ en ‘Grudge Match’. Bekijk hier als eerste de trailer!