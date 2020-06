Ewan McGregor wordt stem van Japie Krekel in nieuwe ‘Pinokkio’-film MVO

17 juni 2020

17u05

Bron: ANP 0 Film Japie Krekel krijgt in de nieuwe ‘Pinokkio’-film van Guillermo del Toro de stem van Ewan McGregor. Dat heeft de acteur dinsdag laten weten in een interview met fansite Ace Universe.

Jiminy Cricket, zoals de krekel in het Engels heet, wil nog weleens een deuntje zingen, maar McGregor wil bevestigen noch ontkennen dat ook zijn zangkunsten te horen zijn in de film. “Misschien is er nog een liedje dat we gaan opnemen, maar misschien ook niet. Ik weet niet of ik daar iets over mag zeggen.”

De film van Del Toro, die de titel Pinocchio heeft, is al jaren in ontwikkeling. In de zomer van 2017 liet de regisseur weten dat hij 35 miljoen extra nodig had of het project anders zou staken. De film wordt gemaakt met de stopmotiontechniek, waarbij echte poppetjes frame voor frame worden gefilmd. Door deze figuren elke keer een klein beetje te verzetten, komen zij op het scherm tot leven.

Pinocchio werd in het najaar van 2018 gekocht door Netflix. De streamingservice kondigde eerder een releasedatum in 2021 aan, maar het is niet duidelijk of het project vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis. Eerder werd al bekend dat ook Ron Perlman, Tilda Swinton en Christoph Waltz stemmenrollen opnemen voor de film.