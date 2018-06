Ewan McGregor hoofdrol in nieuwe 'The Shining'-film 'Dr. Sleep' MVO

14 juni 2018

07u44 0 Film De Schotse acteur Ewan McGregor krijgt de rol van Danny Torrance in de nieuwe Warner Bros verfilming van Stephen Kings 'Dr. Sleep'. De prent wordt een vervolg op de horrorklassieker 'The Shining', uit 1980.

McGregor is de eerste naam binnen de cast die bekend wordt gemaakt. Mike Flanagan wordt regisseur.

'Dr. Sleep' verhaalt over een volwassen Torrance, die als kind te zien was in 'The Shining'. Hij is een schim van zijn moordlustige vader geworden, al verzet hij zich tegen zijn donkere gedachten. Een telepathische connectie met een jong meisje dat net als hij mysterieuze krachten heeft, stuurt hem op een missie: hij moet haar redden van een groep mannen die haar om het leven willen brengen in de hoop haar kracht te absorberen.

McGregor is eerst nog te zien in een veel minder duister scenario: Disney's nieuwe 'Winnie The Pooh' verfilming, 'Christopher Robin'.

Wanneer 'Dr. Sleep' precies in de zalen zal komen, is nog niet bekend.