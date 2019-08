Eva Longoria trok met haar baby naar opnames ‘Dora’-film in Australië: “De set was levensgevaarlijk voor hem” MVO

23 augustus 2019

18u00 0 Film Eva Longoria (44) trok samen met de cast van ‘Dora And The Lost City Of Gold’ naar Australië. Daar werd de live action-film over het geliefde tekenfilmpersonage opgenomen in de jungle. Maar dat bracht ook enkele gevaren met zich mee. Zeker omdat Eva haar babyzoontje Santiago bij zich had.

“Het was moeilijk, met een baby naar de jungle gaan”, meent Eva. “En om borstvoeding te geven op de set. Er waren plaatsen waar mijn zoontje niet kon komen, vanwege de wilde dieren, de teken, de muggen en véle andere dingen. Ik ben verschillende keren met hem terug naar mijn trailer moeten rijden, omdat ik het buiten op de set niet vertrouwde. Het was namelijk echt erg qua beestjes... Ik moest een machientje in mijn broekzak dragen, omdat het een frequentie uitzond die ze weg zou houden. Daarnaast moesten we ten allen tijde hoge laarzen dragen voor het geval we slangen zouden tegenkomen. Heel zenuwslopend.”

Nochtans komt ze zelf van een familie die weinig schrik had van de natuur. “Mijn pa was net als de personages in de film. Ik groeide op op een ranch, en hij was zo’n type van ‘hier, hou de slang even vast’ en ‘och kijk, een alligator, laten we hem gaan aanraken’. Hij was echt een man van de natuur.”

Eva heeft er naar eigen zeggen geen spijt van dat ze zo laat aan een gezin begonnen is. “Ik was de juiste man nog niet tegen het lijf gelopen. Ik had al wel drie stiefkinderen, dus ik heb er eigenlijk viér. Ik heb het grote gezin dat ik altijd wilde.” Longoria is sinds 2016 getrouwd met José Antonio Bastón. “Santiago kwam op het perfecte moment in mijn leven. Toen ik nog maar dertig was werkte ik te lang en te hard, en had ik minder tijd voor een kinderwens. Nu kan ik me veel harder op hem concentreren.”

Bovendien hoopt ze dat haar zoontje iets leert van Dora. “Mensen denken altijd dat Dora een rolmodel is voor meisjes. Maar na een screening in Miami werd het duidelijk dat er ook héél veel kleine jongetjes waren die de film geweldig vonden en net zoals Dora wilden zijn. Ze is avontuurlijk, dapper en vrolijk. Dat zijn waarden die ik ook in mijn kinderen wil zien, toch?"