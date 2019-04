Eva Green over opnames ‘Dumbo’: “Ik dacht dat ik ging sterven” SD

02 april 2019

21u15

Bron: Metro.co.uk 0 Film Eva Green (38) steelt momenteel de show in de nieuwste Disney-film ‘Dumbo’ als acrobate Colette Marchant. Toch had het niet veel gescheeld of ze had de rol afgewezen, want de actrice lijdt aan verschrikkelijke hoogtevrees.

“Ik verbaasde mezelf door toch de trapeze-vrouw te spelen. Ik ben zo bang van hoogtes, dat ik niet wist of ik het zou kunnen”, vertelde ze. “Maar ik mocht trainen met echte circusartiesten, dus dat was echt geweldig: je kreeg gratis training van de beste circusartiesten. Alleen: ik ben zo bang van hoogtes, het is een echte fobie.”

“Ik panikeerde echt in het begin, maar ik kon het achter mij laten. Het is geweldig, ik kan niet geloven dat ik op de trapeze kan zwaaien! Ik dacht dat ik zou sterven als ik daarop zou klimmen. Ik was echt doodsbang.” Maar de rustige aanpak van de circusartiesten bleek doeltreffend. “Ik heb erg sterke buikspieren nu. En erg sterke armen. Beetje bij beetje ging ik hoger en hoger en hoger, en dat was super.”