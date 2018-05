Erfgenamen willen documentaire over Michael Jacksons laatste dagen tegenhouden Redactie

24 mei 2018

09u45

Bron: ANP 2 Film Nabestaanden van Michael Jackson maken bezwaar tegen een televisieprogramma over de dood van de popster. De Amerikaanse zender ABC zendt vandaag zonder toestemming van de erfgenamen de documentaire ‘The Last Days of Michael Jackson’ uit.

Volgens de familie van de popster wordt Michael Jackson postuum uitgebuit en is de uitzending respectloos voor zijn kinderen. In een verklaring wordt de documentairemakers ook verweten dat ze illegaal gebruik maken van beeld- en muziekrechten. ABC ontkent dat en heeft uit voorzorg in de promotie van de documentaire al een foto van Michael Jackson verwijderd.

De zender verklaart dat er in de twee uur durende uitzending nieuwe informatie naar boven komt over de zanger en zijn ondergang. Michael Jackson overleed in 2009 op 50-jarige leeftijd. ABC noemt het televisieprogramma een ‘journalistiek werk over een nieuwsaardig onderwerp’.