Er zou een ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’-trilogie in de maak zijn DBJ

24 mei 2019

15u05

Bron: Buzzfeed 10 Film Het zijn voorlopig slechts geruchten, maar Lucasfilm zou bezig zijn met een filmtrilogie van het Star Warsgame ‘Knights of the Old Republic’. De scenarioschrijver, Laeta Kalogridis, zou al bijna klaar zijn met het script voor de eerste film.

Laeta Kalogridis, die onder meer de scenario’s van de Netflix-serie ‘Altered Carbon’ en de films ‘Shutter Island’ en ‘Alita: Battle Angel’ schreef, zou volgens Buzzfeed zijn aangesteld om ‘Knights of the Old Republic’ naar het witte doek te vertalen. Het zou mogelijk niet blijven bij een enkele film. Het zou zelfs een trilogie worden.

Volgens het bericht zou Kalogridis een jaar geleden zijn aangesteld en een eerste script zou zelfs bijna klaar zijn. ‘Knights of the Old Republic’ speelt zich vierduizend jaar voor ‘A New Hope’ af en gaat over Darth Malak, een Dark Lord van de Sith die zijn Sith-leger inzet tegen de Republic. De Jedi Knights worden verslagen, maar een enkeling blijft over om een avontuur te starten die leidt tot het verslaan van Malak.

Het uiterst succesvolle ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ verscheen in 2003, een tweede deel verscheen in 2004. Lucasfilm heeft onbekende Star Wars-films gepland staan voor 2022, 2024 en 2026.