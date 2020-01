Er komt geen vrouwelijke James Bond MVO

15 januari 2020

21u45 2 Film Daniel Craig mag dan wel bevestigd hebben dat ‘No Time To Die’ zijn laatste Bond-film wordt, zijn vertrekt wordt geen aanleiding om voor het eerst een vrouw te casten voor de rol. Dat bevestigt producer Barbara Broccoli.

“We zijn inderdaad op zoek naar een nieuwe acteur voor de rol, en die mag van eender welke origine zijn. Maar het wordt wel een man.” Dat komt niet omdat zij zelf geen fan in van vrouwen op het grote scherm. Integendeel. “Ik geloof dat we niéuwe, uitdagende grote rollen voor vrouwen moeten verzinnen. Ik denk dat dat een krachtiger signaal is dan een oorspronkelijk mannelijke rol te nemen en die door een vrouw te laten spelen. Ik denk dat vrouwen véél interessanter zijn dan dat.”

Actrice Lashana Lynch was nochtans getipt als de nieuwe Bond, maar dat gerucht weerlegt ze. “Het zou kunnen dat ze wordt voorgesteld als 007, maar dat maakt haar niet de nieuwe James.”

‘No Time To Die’ wordt in april dit jaar in de zalen verwacht.