Er komt geen vervolg op ‘The Big Lebowski’: The Dude maakt reclame voor Stella Artois KD

28 januari 2019

17u22 0 Film De Amerikaanse filmkomedie ‘The Big Lebowski’ uit 1998 krijgt geen vervolg. Ondanks jarenlange smeekbedes van fans beginnen de makers, de gebroeders Coen, er niet aan. Jeff Bridges (69) keerde wel even terug naar zijn personage uit de film voor een reclame van het Belgische biermerk Stella Artois.

Geruchten over een tweede film worden volgens Joel en Ethan Coen al jaren aangewakkerd door fans. Nu er beelden opdoken van Jeff Bridges in kostuum, hoopten velen dat het deze keer ook echt zou gaan gebeuren. Maar nee, de acteur bleek zijn personage vanonder het stof te halen voor een bierreclame.

Jeff Bridges is in de reclame te zien met Sarah Jessica Parker, die op haar beurt haar iconische ‘Sex and the City’-personage weer tot leven wekt. De twee personages ruilen hun typische drankjes in voor een Stella om de campagne van het bedrijf te steunen. Voor elke Stella die aangekocht wordt voor eind maart, zal het bedrijf namelijk een inspanning leveren om mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water te helpen.