Er komt een tweede ‘The Simpsons’-film, na meer dan 10 jaar MVO

23 juli 2019

16u38 176 Film Na de eerste ‘The Simpsons Movie’ uit 2007, is er een sequel op komst, zo beweert bedenker Matt Groening. “Disney wil waar voor haar geld”, klinkt het.

Sinds kort zijn alle films en series die onder 20th Century Fox vielen eigendom van The Walt Disney Company. Dus ook ‘The Simpsons’, die volgens maker Matt Groening nog grote toekomstplannen hebben. “Ik twijfel er niet aan dat er nog een tweede Simpsons-film zal komen”, zei hij tijdens San Diego Comic Con. “Disney wil waar voor haar geld.” Hij gaf nog niet prijs wanneer we die nieuwe film mogen verwachten. ‘The Simpsons' heeft al een tijdje het record voor de langstlopende animatieserie op hun naam staan, met maar liefst 31 seizoenen en géén einde in zicht.

Nochtans was de eerste film geen succes, volgens Groening. “De eerste film heeft ons bijna de das omgedaan. We hadden geen B-team om zich over de film te ontfermen, dus dezelfde mensen die de stemmen, het script en de animatie voor hun rekeningen namen voor de tv-show, werkten ook aan de film. Dat was in 2007 en we zijn bíjna hersteld van die flop. Bijna.”