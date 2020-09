Er komt een tweede ‘Downton Abbey’-film

MVO

24 september 2020

17u39

Bron: ANP 12 Film De butler heeft het deze keer ook echt gedaan: in gesprek met de presentatoren van This Morning heeft acteur Jim Carter, die in de film en serie ‘Downton Abbey’ de rol van butler Carson speelt, verklapt dat er een vervolg op de film uit 2019 komt.

“Als je belooft om niemand iets te vertellen, zal ik je zeggen dat we een script hebben gezien”, zei Carter tegen host Holly Willoughby. “Het script voor een tweede film is er. We hebben het gezien en het is erg grappig.”

Volgens Carter verandert er weinig aan de samenstelling. “Alle personages keren terug en ik denk dat - mocht Covid het toelaten - we volgend jaar gaan filmen. Ik weet niet of ik Phillip kan vertrouwen om dit geheim te houden, maar van jou, Holly, weet ik dat je het kan”, zei de acteur met een knipoog, verwijzend naar co-presentator Phillip Schofield.

Laatstgenoemde probeerde daarna tevergeefs nog wat details uit het script te ontfutselen, maar Carter hield zijn lippen stijf op elkaar. “Ik laat niets los over de verhaallijnen.”