Er komt een nieuwe Star Wars-trilogie The Force will live on

Rian Johnson, de 43-jarige regisseur van Star Wars: The Last Jedi, zal een nieuwe Star Wars-trilogie maken voor Disney en Lucasfilm. Dat heeft de CEO van Disney Bob Iger gisteren bekendgemaakt.

Johnson zal de eerste film schrijven en regisseren. Ram Bergman, met wie Johnson al lang samenwerkt, zal de film produceren. Zo staat te lezen in het persbericht van Disney en Lucasfilm.

In de nieuwe trilogie, die losstaat van de Skywalker-saga, zullen nieuwe personages voorkomen uit een hoek van de galaxie waar niemand uit Star Wars tot nog toe is geweest, zo luidt het in het persbericht.

Lukas Film

De regisseur van The Last Jedi, de middelste film van de nieuwe trilogie en de achtste episode, is heel tevreden met zijn nieuwe opdracht. "We hebben de tijd van ons leven gehad met Disney en Lucasfilm bij The Last Jedi", zeiden Johnson en Bergman. "Star Wars is de grootste moderne mythe. We zijn dankbaar dat we er deel van mogen uitmaken en kunnen niet wachten aan de volgende films te beginnen."

Uit deze beslissing blijkt dat ze bij Lucasfilm en Disney heel veel vertrouwen hebben in het succes van Johnson's The Last Jedi, die vanaf 15 december te zien is in de bioscoop. Er zijn nog geen data bekend wanneer we de eerste film van de nieuwe trilogie mogen verwachten. Waarschijnlijk zal men daarop tot minstens 2020 moeten wachten.