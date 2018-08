Er komt een bioscoopfilm over Baantjer DBJ

02 augustus 2018

15u59

Bron: ANP 2 Film Een televisiefilm verscheen er al, maar nu komt er volgend voorjaar ook een bioscoopfilm in de zalen. Distributeur Paradiso Films brengt het verhaal over de jonge jaren van inspecteur De Cock op 18 april uit in de Nederlandse bioscopen. Of de film ook bij ons te zien zal zijn is niet duidelijk.

De opnames vinden dit najaar plaats, hebben Paradiso en producent Millstreet Films donderdag bekendgemaakt. Eerder werd al bekendgemaakt dat er een nieuwe film en serie komt over het beroemde alter ego van schrijver Appie Baantjer. De film, en de serie die daarop volgt, spelen zich af in de jaren tachtig.

De jonge De Cock wordt gespeeld door Waldemar Torenstra, de rol van zijn partner in die jaren is voor Tygo Gernandt. Zij moeten proberen een aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix zien te voorkomen. De regie is in handen van Arne Toonen (Dik Trom, De Boskampi's). Het idee voor de serie en film is afkomstig van Thijs Römer en Peter Römer, de kleinzoon en zoon van Piet Römer die De Cock in de succesvolle 'oude' serie in de jaren negentig speelde.

Na de speelfilm volgt een nieuwe serie die bij RTL4 en Videoland te zien zal zijn. De vorige serie liep twaalf seizoenen bij RTL4 en werd wekelijks door miljoenen mensen bekeken. Baantjer won in 1997 de Gouden Televizier-Ring.

De Cock werd een halve eeuw geleden verzonnen door de inmiddels overleden rechercheur en schrijver Appie Baantjer. Er verschenen zeventig boeken over De Cock waarvan in totaal meer dan 7 miljoen exemplaren werden verkocht.