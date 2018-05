Er is een Star Wars-film rond Boba Fett in de maak DBJ

25 mei 2018

07u34

Bron: ANP 0 Film Star Wars-personage Boba Fett krijgt zijn eigen film. Variety meldt dat Disney 'Logan'-regisseur James Mangold (54) heeft aangetrokken voor de spin-off.

De premiejager maakte voor het eerst zijn opwachting in 'The Empire Strikes Back' uit 1980. Ondanks zijn relatief kleine aandeel in de filmfranchise, is Boba Fett altijd erg populair gebleven onder Star Wars-fans.

Er wordt al jaren gepraat over een film rond het personage. In 2013 huurde Disney en Lucasfilm regisseur Josh Trank in voor de film. Daarna bleef het jarenlang stil rond het project, tot de studio's in 2016 bekendmaakte het contract met Trank te hebben verbroken, volgens geruchten vanwege zijn gebrek aan leiderschapskwaliteiten op de set van 'Fantastic Four'.

De Boba Fett-film, die nog geen titel heeft, is één van Star Wars' zogenoemde anthologieprojecten; films die zich afspelen in de wereld van Star Wars, maar geen onderdeel uitmaken van de reguliere verhaallijn. Eerder bracht Disney in die reeks al 'Rogue One' uit, vanaf deze week draait 'Solo' in de bioscopen.