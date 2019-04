Er is een prequel van ‘Grease’ in de maak TK

10 april 2019

08u54

Bron: ANP 0 Film Studio Paramount werkt aan een prequel van ‘Grease’. De film zou gaan over de zomerromance van Danny en Sandy, die het verhaal van de blockbuster uit 1978 in gang zet.

Volgens The Hollywood Reporter is John August gestrikt voor het script. Hij schreef eerder het scenario voor onder meer ‘Big Fish’ en ‘Charlie And The Chocolate Factory’, en is één van de schrijvers van de live action-remake van ‘Aladdin’, die dit jaar uitkomt.

Werktitel van de prequel is ‘Summer Loving’, de eerste woorden van het nummer ‘Summer Nights’ van de soundtrack van de hitfilm. In het nummer zingen Olivia Newton-John en John Travolta om beurten over de zomerliefde die hun personages hebben beleefd, waarbij de versie van Sandy een stuk onschuldiger is dan die van Danny.

Vier jaar na ‘Grease’ kwam er al eens een sequel op de film uit met Michelle Pfeiffer en Maxwell Caulfield in de hoofdrollen. De film betekende de doorbraak voor Pfeiffer, maar haalde bijlange na het succes van de originele film niet.