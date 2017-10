Er is een groot leeftijdsprobleem in Hollywood, en Tom Cruise is er het beste voorbeeld van Tine Kintaert

Tom Cruise en Emily Blunt in 'Edge of Tomorrow' Film George Clooney. Brad Pitt. Johnny Depp. Tom Cruise. Het zijn allemaal knappe acteurs die je zo in de hoofdrol van een actiefilm of romantische komedie ziet, ook al zitten ze intussen op tram vijf. Maar probeer je nu eens een actrice voor de geest te halen waarvan je hetzelfde kan zeggen? Juist ja, die zijn een stuk dunner gezaaid.

Hollywood kampt met heel wat problemen – denk maar aan Harvey Weinstein, die jarenlang ongestraft zijn gang kon gaan. Maar de dames in La La Land moeten niet alleen opletten voor handtastelijke producenten, ze zijn ook in een gevecht verwikkeld met de tand des tijds. Want waar een acteur zelfs na een halve eeuw nog makkelijk aan een ‘sexy’ rol geraakt - als hij er goed uitziet tenminste – staat er op actrices een strenge houdbaarheidsdatum. Eens ze de veertig naderen, verdwijnen de aanbiedingen voor bijvoorbeeld actieprenten als sneeuw voor de zon. Charlize Theron wist op haar 42ste nog ‘Atomic Blonde’ in de wacht te slepen, maar ze is eerder de uitzondering die de regel bevestigd.

De carrière van Tom Cruise is het perfecte voorbeeld van die ongelijkheid; bij geen enkele acteur is het leeftijdsverschil met de vrouwelijke tegenspeelster zo pijnlijk duidelijk als bij hem. De man heeft intussen een indrukwekkende 43 films op zijn palmares staan, van ‘Endless Love’ in 1981 tot het net uitgekomen ‘America Made’. Film School Rejects analyseerde voor alle titels de leeftijden van Cruise en zijn tegenspeelster, en de conclusies zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.

Maar zes keer jonger

Cruise heeft niet in elke prent een vrouwelijke tegenspeelster – ‘War of the Worlds’ en ‘Interview with a Vampire’ zijn enkele uitzonderingen – maar in 34 films heeft hij een dame aan zijn zijde. En van de 34 is er maar ééntje waarin Tom exact even oud is als zijn collega: in ‘The Firm’ met Jeanne Tripplehorn waren ze beiden 30 jaar oud. Amper zes keer was Cruise jonger dan zijn co-star, en dat gebeurde uitsluitend in het begin van zijn carrière. Het gaat dan telkens maar om een jaar of twee, drie. De enige echte uitschieter is Cruises allereerste film: in ‘Losin’ It’ (1983) is tegenspeelster Shelly Long 13 jaar ouder dan de 20-jarige acteur.

Sinds 1989 is Cruise echter steevast ouder dan de actrice naast hem op de poster, en vooral de laatste jaren is het verschil verbluffend. Sinds 2002 is de ster minstens 10 jaar ouder, en de laatste vijf jaar loopt dat op tot minstens 15 jaar. America Made, waarin Tom samen met Sarah Wright speelt, is een absoluut hoogtepunt met 22 jaar verschil. Of dieptepunt, het is maar hoe je het bekijkt.

