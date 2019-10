Ennio Morricone (90) wil geen filmmuziek meer schrijven Redactie

16 oktober 2019

13u00

Bron: De Morgen 0 Film De Italiaanse componist Ennio Morricone (90), wereldwijd beroemd voor zijn prijswinnende muziek bij films, heeft geen zin meer in soundtracks. Dat heeft de 90-jarige Oscarwinnaar gezegd in een interview aan de Italiaanse krant Il Messaggero.

Morricone dirigeert naar eigen zeggen liever concerten dan nog filmmuziek te schrijven. Tegelijk geeft hij ook een sneer naar de filmindustrie: “Vroeger gaf men geld uit aan de filmmuziek, nu wil men met synthesizers en amateurs besparen op de muziek.”

Morricone heeft naar eigen zeggen onlangs nog vijf films afgewezen: “Drie Italiaanse en twee Amerikaanse.” De enige uitzondering die hij wil maken, is voor zijn langenoot Giuseppe Tornatore.

Wereldwijd zijn meer dan 70 miljoen soundtracks, compilaties en singles van Morricone verkocht. Hij schreef de muziek voor onder meer ‘Once Upon a Time in the West’, ‘Once Upon a Time in America’, alle films van Giuseppe Tornatore vanaf ‘Cinema Paradiso’, ‘The Thing’, ‘The Mission’, ‘The Untouchables’ en ‘The Hateful Eight’. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste componisten van zijn generatie.

Morricone won in zijn carrière tientallen prijzen: Grammy Awards, Golden Globes en Bafta’s. In 2007 kreeg hij een Academy Honorary Award.