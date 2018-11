Engelstalige pers unaniem vernietigend over ‘Fantastic Beasts 2': “De magie is eruit” MVO

15 november 2018

19u29 0 Film Het langverwachte vervolg op ‘Fantastic Beasts And Where To Find Them’ speelt deze week wereldwijd in de bioscopen. Waar fans een zucht van opluchting slaakten, komen critici vernietigend uit de hoek. “Een nietszeggend middenstuk van een verhaal dat duidelijk wordt uitgemolken.”

Na acht Harry Potter-films is het nog lang niet afgelopen met de magische wereld van de Britse schrijfster J.K. Rowling. Twee jaar geleden was ‘Fantastic Beasts And Where To Find Them’ als eerste prequel te zien in onze zalen. Waar die prent nog vrij positief werd onthaald, krijgt het vervolg vandaag de wind van voren.

“Het is genoeg geweest met Harry Potter”, aldus The Guardian. “Na 7 boeken en 8 films is het welletjes. We hebben geen website nodig, geen theaterstuk, geen scripts die gebundeld worden tot boeken en al zéker geen vijf prequels."

“Het is té veel”, beaamt Vanity Fair. “De magie is eruit gezogen.”

Te traag

“Alweer een grote teleurstelling binnen het Harry Potter-universum”, schrijft Forbes. “Het verhaal komt veel te traag op gang en is compleet irrelevant, op de allerlaatste scène na. Die moet dan natuurlijk weer het aanknopingspunt worden voor de volgende film, zodat er uiteindelijk maar liefst vijf kunnen verschijnen. Dat zorgt ervoor dat deze film het slome tempo heeft van een Netflix-bingewatch-reeks.”

Sterrenfactor

Daarnaast zijn vele publicaties het erover eens dat zowel Jude Law en Johnny Depp, die tijdens de reclamecampagne grondig werden uitgespeeld vanwege hun sterrenfactor, te weinig aan bod komen. “Wat je mening ook mag zijn over de moraliteit van deze casting, gezien de zaak over huiselijk geweld die tegen hem loopt, Johnny Depp levert hier goed werk en het is belachelijk dat we er niet meer van te zien krijgen.”

Homoseksueel

Verder klinkt er aanhoudende commentaar over de geaardheid van Jude Laws Perkamentus. J.K. Rowling kondigde zelf publiekelijk aan dat Albus Perkamentus een homoseksueel personage is én dat hij een meer dan vriendschappelijke relatie heeft met Gellert Grindelwald (gespeeld door Depp), maar de filmindustrie weigert om voluit voor die plotlijn te gaan. “Het wordt wel vrij duidelijk geïmpliceerd, maar waarom mag dat in 2018 nog altijd niet vlakaf gezegd worden? Of ‘straffer’ nog, getoond?”, vraagt The Guardian zich af. “Kunnen ze hem niet gewoon homo laten zijn?”

Law krijgt nochtans veel lof voor zijn rol. “Hij speelt het exact zoals we ons een jonge Albus zouden voorstellen. Spijtig dat we alleen het gissen hebben naar zijn achtergrondverhaal en zijn liefdesleven.”

Tijdlijn om zeep

De aanwezigheid van het personage professor Anderling werd dan weer niet op prijs gesteld. “Waarom Anderling per se in deze film moest zitten... Ze duikt maar even op, haar aanwezigheid is niet belangrijk, maar de tijdlijn is er wel volledig door verprutst.” Minerva Anderling werd volgens de boeken namelijk pas geboren in 1935, en ging naar Zweinstein in 1947. Dat terwijl de ‘Fantastic Beasts’-film zich afspeelt in 1926. De professor zou normaal gezien dus niet geleefd hebben tijdens de gebeurtenissen in deze film, laat staan dat ze al voor de klas stond.

Dit is geen film voor de simpele fan NME

Te veel details

Een andere klacht luidt dat de “niet-diehard-fans” het verhaal simpelweg niet meer kunnen volgen. “Dit is geen film voor de simpele fan”, schrijft muziekblad NME. “Als je de boeken niet recent nog eens hebt doorgenomen, voel je je écht een Dreuzel. Iemand die niets van magie kent. Er wordt te vaak verwezen naar kleine details uit het verleden die niet zomaar iedereen zich herinnert.”

“Het valt op dat J.K. Rowling erg haar best deed dit script te schrijven. Haar fantasie is rijker dan ooit. Maar naast al die oude details krijgen we zó veel nieuwe informatie en nieuwe personages te verwerken dat zelfs de meest trouwe fan liever even zou pauzeren om nota’s te maken. Het lijkt ons dat dit verhaal beter tot zijn recht zou komen als boek dan op het grote scherm.”

Spektakel

Gelukkig krijg de film ook positieve commentaar, en dan vooral van enthousiaste fans. Fans die de geschiedenis van de franchise kennen als hun binnenzak, en hartelijk gniffelen bij elke verborgen referentie naar Rowlings andere werken.

Ook de critici raken het over één ding eens: wat cinematografie betreft is ‘Fantastic Beasts 2' een meesterwerk. De fabeldieren die worden vernoemd in de titel zijn perfect uitgedacht en uitgewerkt. “Deze magische wereld vol weelderige landschappen en prachtige, levensechte dieren doet je bijna vergeten dat de rest niet klopt.”, klinkt het schouderophalend.