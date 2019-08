Emma Watson, Saoirse Ronan en Timothée Chalamet schitteren in eerste trailer van ‘Little Women’ MVO

10u41 10 Film In de eerste trailer van de nieuwste ‘Little Women’-remake (het is ondertussen de zevende verfilming) zien we een ware sterrencast aan het werk. De beroemde familie March bevat onder andere Emma Watson, Laura Dern, Saoirse Ronan en Meryl Streep.

‘Little Women’, de roman van Louisa May Alcott, is al aan de 150ste verjaardag toe. Geen beter moment voor een gelijknamige film. Schrijver-regisseur Greta Gerwig (‘Lady Bird’) creëerde de film ‘Little Women’, gebaseerd op zowel de roman als de geschriften van Alcott. In Gerwigs versie is het verhaal van de March-zusjes - vier jonge vrouwen die vastbesloten zijn hun leven op hun eigen manier te leiden - zowel tijdloos als eigentijds.

Naast de bekende actrices zien we ook de Oscargenomineerde Timothée Chalamet in zijn eerste film sinds ‘Beautiful Boy’.

De volledige cast bestaat uit Timothée Chalamet, Chris Cooper, Laura Dern, Louis Garrel, Tracy Letts, James Norton, Bob Odenkirk, Florence Pugh, Saoirse Ronan, Eliza Scanlen, Meryl Streep en Emma Watson.