Emma Thompson: “Wie met een actrice getrouwd wil zijn, moet veel kunnen pikken” ‘The Children Act’: het is eenzaam aan de top, weet de Britse Oscar-winnares Lieven Trio

06 augustus 2018

08u48

Bron: De Morgen 1 Film In 'The Children Act' speelt Emma Thompson een belangrijke rechter met ernstige huwelijksproblemen. Veel fantasie had ze daarvoor niet nodig: als veelgevraagde actrice kent Thompson als geen ander de impact van een drukke job op haar privéleven.

Wanneer tweevoudig Oscar-winnares Emma Thompson de kamer binnenkomt, heb je meteen de neiging om je rug te rechten en een ernstig gezicht op te zetten. Dat heeft weinig te maken met haar persoonlijkheid – ze is hartelijk, informeel en grappig – en vrijwel alles met de vele statige rollen die ze op het grote scherm gespeeld heeft.

Natuurlijk heeft Thompson de afgelopen drie decennia heel wat verschillende kanten van zichzelf laten zien. Ze was een warrige waarzegster in de 'Harry Potter'-films, en een kinderoppas met een scheve konijnentand in 'Nanny McPhee'. Maar heel vaak hadden haar rollen iets gedistingeerds, zoals in de kostuumdrama’s 'Howards End' en 'Sense and Sensibility'. Thompson staat voor vrouwen met standing en/of autoriteit. Ze speelde dokters ('Junior'), schooldirectrices ('An Education') en advocaten ('In the Name of the Father').

Verscheurende keuze

Met 'The Children Act' voegt ze nog zo’n prestigeberoep aan haar fictieve cv toe: rechter aan het Britse Hooggerechtshof. Haar personage Fiona Maye is gespecialiseerd in familierecht: vechtscheidingen, erfenissen, maar nu en dan ook een zaak op leven en dood. In de film zien we hoe een 17-jarige jongen met leukemie een levensbelangrijke bloedtransfusie weigert om religieuze redenen – hij is net zoals zijn familie getuige van Jehova. Aan rechter Maye de verscheurende keuze of hij zijn gang mag gaan, dan wel of zijn leven beschermd dient te worden tegen de geloofsovertuiging van zijn ouders.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN