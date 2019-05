Emilia Clarke weigerde hoofdrol in erotische ‘50 Shades Of Grey’ vanwege commentaar op naaktheid in ‘Game Of Thrones’ MVO

27 mei 2019

16u33 2 Film ‘Game Of Thrones’-ster Emilia Clarke speelde bijna de hoofdrol in de erotische ‘50 Shades Of Grey’-films. Ze trok zich echter terug uit het project omdat ze te veel commentaar kreeg op haar naaktscènes in ‘Game Of Thrones’.

Clarke zag het aanvankelijk nog zitten om de rol van Anastasia Steele te vertolken: een doodnormaal meisje dat betoverd wordt door de charmes van de mysterieuze BDSM-liefhebber, Mr. Grey. Ze was immers geen vreemde in de wereld van naaktscènes, want ook in ‘Game Of Thrones’ was ze al enkele keren in haar blootje te zien. Dat laatste lokte echter zoveel negatieve en vervelende reacties uit, dat Clarke besloot om niet aan de ‘Fifty Shades’ film deel te nemen.

“Ik was wel fan van de visie van regisseur Sam Taylor-Johnson”, legt ze uit in een interview met The Hollywood Reporter. “De laatste keer dat ik naakt op tv kwam is al een hele tijd geleden, en toch blijven mensen me ernaar vragen, omdat ik een vrouw ben. Toen het voorstel voor ‘Fifty Shades’ op tafel lag, besefte ik dat als ik in die film zou spelen, ze me nooit met rust zouden laten. En daar had ik echt geen zin in. Ik trek mijn kleren immers niet uit zodat een viezerik naar mijn borsten kan kijken, maar om het personage kracht te geven, in hemelsnaam! Ik deed een minimum van naaktheid, en toch word ik voor de rest van mijn leven in een hokje geduwd. Ik kon toch moeilijk in ‘Fifty Shades’ acteren - een film die volledig over seks en naaktheid gaat - en dan verwachten dat ze me die vraag nooit meer zouden stellen. Dus ik heb het niet gedaan.”

De laatste keer dat Emelia’s personage, Daenerys Targaryen, naakt in ‘Game Of Thrones’ te zien was, dateert van seizoen 6. Toen ontsnapte ze aan enkele Dothraki-leiders door een heel gebouw af te branden. Zelf stapte ze ongedeerd uit de vlammen... alleen haar jurk was in rook opgegaan.