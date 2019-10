Elton John zwaar teleurgesteld in remake van ‘The Lion King’ MVO

14 oktober 2019

12u00 0 Film De live action-remake van ‘The Lion King’ was een van de grote bioscoopkrakers afgelopen zomer, maar toch kon de film niet op ieders goedkeuring rekenen. Elton John, die de soundtrack van het origineel uit 1994 verzorgde, zegt in gesprek met GQ op z’n zachtst gezegd ‘niet blij’ te zijn met de nieuwe versie.

“Het was een gigantische teleurstelling voor mij, want ik vind dat ze de muziek hebben verkloot”, aldus Elton. “De muziek was een belangrijk onderdeel van het origineel, maar de muziek heeft in de nieuwe film niet dezelfde impact. De magie en de vreugde zijn er niet meer.”

De zanger had gehoopt dat hij meer bij het productieproces van de film betrokken was. “De creatieve visie voor de film en de muziek was deze keer anders en ik was niet echt welkom en werd niet met hetzelfde respect als toen behandeld. Dat maakt me extreem verdrietig.”

Over de musical van ‘The Lion King’ is Elton wél tevreden. “Ik ben blij dat het juiste gevoel voor de muziek voortleeft in de musicalversie van ‘The Lion King’.”