Elton John zingt duet met acteur die hem vertolkt in biografische film ‘Rocketman’ MVO

26 februari 2019

21u26 0 Film Taron Egerton speelt de rol van Elton John in ‘Rocketman’. De film volgt de transformatie van het verlegen pianowonder Reginald Dwight naar de internationale superster Elton John. Om dat te vieren zingen Elton en Taron samen een duet.

Egerton zal zelf alle liedjes in de film inzingen. In deze versie van ‘Tiny Dancer’, toont hij voor het eerst zijn talenten aan het publiek. De gelijkenis tussen de twee stemmen is treffend!