Elton John vocht om seks en drugs in ‘Rocketman’ te houden: “Mijn leven was nu eenmaal niet geschikt voor een jong publiek” MVO

27 mei 2019

21u50

Bron: Metro UK 5 Film Elton John (72) deed zijn uiterste best om seks en drugs in de biografische film ‘Rocketman’ te laten verwerken. “Mijn leven was nu eenmaal niet ‘PG-13': geschikt voor een jong publiek. Ik wilde dat ze het weergaven zoals het was.”

Net als bij elke grote ster maakten seks en drugs een groot deel uit van Eltons reis naar internationale faam, en dat vindt hij naar eigen zeggen niet erg. In tegendeel, hij wilde perse dat al die dingen werden weergegeven in ‘Rocketman’, waarin hij vertolkt wordt door acteur Taron Egerton. “Daarvoor heb ik moeten vechten”, geeft hij nu toe. “Want sommige filmstudio’s wilden het liever kindvriendelijk houden om een breder publiek aan te trekken.” Die tactiek doet een beetje denken aan ‘Bohemian Rhapsody’, de film over Queen-zanger Freddie Mercury, waarin de lelijkste details volledig werden weggelaten. “Maar ik heb nu eenmaal geen leven geleden dat geschikt is voor een jong publiek.”

“Ik wilde uiteraard geen film vól seks en drug, maar iedereen weet ondertussen toch al dat is tussen de jaren ‘70 en ‘80 meer dan genoeg van beiden heb gehad. Dus het zou belachelijk zijn om een film te maken waarin ik na een optreden terugga naar mijn hotelkamer om een glas warme melk te drinken.” Uiteindelijk kreeg de zanger zijn zin, en is er zelfs een scène te zien waarin hij zijn maagdelijkheid verliest.

Naar eigen zeggen heeft hij er geen moeite om dat allemaal opnieuw te zien. “Die scènes waarin ik de cocaïne ontdek? Nee, die zijn waarachtig en het was destijds mijn eigen schuld. Het was mijn eigen keuze om drugs te doen en om te drinken. Vele mensen hebben me er zelfs voor gewaarschuwd. Er was héél wat voor nodig om in de muziekwereld van de jaren ‘70 in LA op te vallen als iemand die ‘buitensporig veel drugs nam’, want er werden toen véél drugs genomen, door zowat iedereen. Maar ik was duidelijk bereid om de uren te kloppen en slaagde er toch in!”, lacht hij. “Het was wat het was. En dat mogen ze wat mij betreft best in beeld brengen.”