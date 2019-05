Elton John over film: "Ik gedroeg me soms als een monster” Daimy Van den Eede Bo Van Spilbeeck

28 mei 2019

15u26

Bron: VTM NIEUWS 0 Film Morgen komt de film ‘Rocketman’ in de cinema: de film over de Britse levende rocklegende Elton John. Hijzelf eiste dat alle turbulentie in z’n leven open en bloot aan bod zou komen. Een aantal producenten vond dat een commercieel risio en bedankte daarom bij voorbaat. Maar ‘Rocketman’ is er alsnog, boordevol seks, en drugs en rock ‘n’ roll.

We kennen hem van zijn gekke kostuums of van de begrafenis van prinses Diana, maar Elton John is vooral een monument van de pop- en rockscène. En daar gaat het er vaak wild aan toe, zeker in de jaren zeventig en tachtig. Dat moest volgens Elton John zelf ook getoond worden. “Ik denk dat ik mij soms als een monster gedroeg en totaal irrationeel was. En zo is het leven van artiesten. Artiesten zijn niet normaal, ze zijn soms niet rationeel”, vertelt hij.