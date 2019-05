Elton John kritisch voor Rusland na censuur van homoseks in ‘Rocketman’ kv

01 juni 2019

02u00

Bron: Belga 0 Film Elton John heeft vrijdag scherp uitgehaald naar de manier waarop ‘Rocketman’, de biopic over zijn leven, in Rusland werd gecensureerd. De Russische distributeur knipte immers de homoseksuele seksscènes uit de film. John spreekt over “de wrede manier waarop de liefde tussen twee mensen onaanvaardbaar wordt gemaakt”.

Russische media berichtten gisteren dat bezoekers die vrijdag naar de voorvertoning van ‘Rocketman’ gingen, een aangepaste versie te zien kregen. Daarin waren de scènes aangepast waarin homoseks en druggebruik te zien zijn.

“We verwerpen in de sterkst mogelijke bewoordingen de beslissing om zich te houden aan de lokale wetten en ‘Rocketman’ te censureren voor de Russische markt”, aldus Elton John en de producenten in een mededeling. “Dat de lokale distributeur bepaalde scènes heeft weggeknipt, en zo het publiek de mogelijkheid ontkent om de film te zien zoals hij bedoeld was, is een droeve afspiegeling van de verdeelde wereld waarin we nog steeds leven en hoe die nog steeds zo wreed kan zijn om de liefde tussen twee mensen te negeren.”



Volgens de Engelstalige Moscow Times stelde de Russische filmcriticus Yegor Moskvitin, die de wereldpremière van de film bijwoonde op 16 mei in Cannes, dat verscheidene scènes uit de Russische versie verdwenen zijn. Het gaat volgens Moskvitin om zo’n vijf minuten beeldmateriaal in totaal.

Het betreft onder andere een seksscène met acteur Taron Egerton, die Elton John vertolkt, en een foto tijdens de aftiteling waarop de zanger te zien is met zijn echtgenoot David Furnish, die tevens de film producete.

De 72-jarige Elton John, een prominent homorechtenactivist, sprak zich al eerder kritisch uit over een wet uit 2013 die de verspreiding van “homoseksuele propaganda” in Rusland verbiedt.