El Arbi en Bilall mogen Bad Boys III regisseren (als Will Smith zich kan vrijmaken)

17u39

Bron: StuBru 1 KanaalTwee Film De internationale doorbraak van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan je denkt. El Arbi vertelde bij Studio Brussel dat de kans groot is dat ze 'Bad Boys III' mogen regisseren - áls Will Smith zich kan vrijmaken uiteraard.

Zonder Will Smith komt er geen vervolg op de eerste twee populaire Bad Boys-films, maar als de ster aan boord is, mogen Adil El Arbi en Bilall Fallah waarschijnlijk de prent regisseren. En daarnaast staat 'Beverly Hills Cop 4' met Eddie Murphy ook nog op de planning. Helemaal niet slecht, zeg maar.

Echte zekerheid hebben de twee nog niet. Bij zijn bezoekje aan 'Gert Late Night' benadrukte El Arbi nog dat alles heel snel kan veranderen. "In Hollywood is niets zeker tot je op de set staat, en dan nog", vertelde hij toen. Wat wél zeker is, is dat hun film 'Patser' met Matteo Simoni er komt. De release daarvan staat gepland voor eind januari 2018.

KFD Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah