Eindelijk: hier zijn de eerste beelden van 'PATSER' van Adil El Arbi en Bilall Fallah Redactie

Het is nog even wachten tot de film in de zalen is, maar regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah geven ons wel al de eerste beelden mee van hun derde langspeelfilm ‘PATSER’. De film gaat over vier vrienden op ’t Kiel in Antwerpen die ervan dromen om te leven als echte patsers: snel rijk worden en leven zoals in een videoclip. “PATSER wordt een kickass gangsterfilm vol actie en humor zoals nog nooit in Vlaanderen gezien is!”, zeggen El Arbi en Fallah.

KFD Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben met 'PATSER' hun derde langspeelfilm afgewerkt.