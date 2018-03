Eindelijk: film van ‘The Sopranos’ in de maak kv

08 maart 2018

20u28

Bron: Deadline 0 Film Elf jaar na de laatste aflevering van ‘The Sopranos’ is er heuglijk nieuws voor fans van de legendarische maffiareeks. David Chase, de bedenker van de serie, heeft immers het scenario klaar voor een film over de misdaadfamilie uit New Jersey. Dat meldt Deadline.

Volgens Deadline zullen enkele favoriete personages uit de serie te zien zijn in de film, die zich afspeelt in de jaren ’60. Gezien die periode zal er waarschijnlijk een rol zijn voor Tony Soprano’s vader Giovanni ‘Johnny Boy’, de voormalige aanvoerder van de Soprano-familie (in de serie in flashbacks vertolkt door Joseph Siravo), een jongere versie van zijn vrouw Livia (in het eerste seizoen van de reeks gespeeld door Nancy Marchand) en Tony’s oom Junior, vertolkt door Dominic Chianese en een van de populairste personages uit de reeks. Mogelijk zal er dus ook een jonge Tony Soprano in de show opduiken.

De filmrechten zijn in handen van New Line Cinema. David Chase zal aantreden als producer en coscenarist en hij zal betrokken worden bij de keuze van de regisseur.

Verder zijn er nog maar weinig details over de film bekend, maar van één ding kunnen we zeker zijn: James Gandolfini zal geen deel uitmaken van de cast. De hoofdacteur uit de reeks overleed in 2013 in Rome aan een hartaanval.