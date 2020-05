Eindelijk: Disney+ in september ook beschikbaar in België LOV

07 mei 2020

07u01 12 Film Disneyfans kunnen hun hartje ophalen, want de filmstudio maakt eindelijk bekend wanneer de streamingdienst Disney+ in ons land zal lanceren. Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat het voor de zomer zou zijn, en dat blijkt nu september te worden.

Even was er hoop dat, door de coronacrisis, de service sneller zou worden gelanceerd in ons land, want het zijn gouden tijden voor streamingplatformen. Disney Benelux bevestigde een tijd geleden dat de lancering van Disney+ in ons land nog steeds gepland stond voor deze zomer, en niet eerder. Nu laten ze via Twitter eindelijk weten dat we ons mogen verheugen op een lancering in september. Een precieze datum werd niet geprikt.

Disney+ lanceerde het platform midden november 2019 in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. In 24 uur tijd stond de teller al op 10 miljoen abonnees. De lancering in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland kwam er al op 24 maart. In een persbericht eerder dit jaar bevestigde Disney dat de dienst 6,99 euro per maand zal kosten, of 69,99 euro voor een jaarabonnement. Bij de lancering zullen klanten toegang hebben tot onder meer de ‘Star Wars’-serie ‘The Mandalorian’ en ‘High School Musical: The Musical: The Series’.

[HALLO] We kunnen eindelijk aankondigen dat Disney+ in september 2020 beschikbaar zal zijn in België! Schrijf je in via https://t.co/DEE0PupQcd om de laatste updates te ontvangen. pic.twitter.com/hlSoeoaqaO Disney België(@ DisneyBE) link