Eindelijk! De eerste trailer van de nieuwe Star Wars-film ‘The Rise of Skywalker’ Robin Broos

12 april 2019

20u10 15 Film The Walt Disney Company heeft vandaag de titel onthuld van de volgende Star Wars-film. Die luidt: The Rise of Skywalker. Tijdens het fanevent ‘Star Wars Celebration’ in Chicago kregen fans ook in primeur de eerste trailer te zien. Ook deze is nu losgelaten op de rest van de wereld.

Het was The Daily Show-host Stephan Colbert die het panelgesprek mocht leiden, waar uiteindelijk de langverwachte trailer én de titel van de film werden gelost.

The Rise of Skywalker is het sluitstuk van de huidige trilogie, na The Force Awakens en The Last Jedi, die geïnstalleerd werd nadat Disney de studio Lucasfilm kocht van regisseur en Star Wars-bedenker George Lucas. De doorstart onder leiding van regisseur J.J. Abrams kende een groot succes, maar de tweede film - geregisseerd en geschreven door Rian Johnson - kon op minder bijval rekenen. Sommige fans vonden dat The Last Jedi met te weinig respect voor de vroegere episodes was gemaakt.

“Wij voelen een enorme verantwoordelijkheid tegenover de fans, zeker nu”, zegt Kathleen Kennedy, president van Lucasfilm, tijdens ‘Star Wars Celebration’, waarmee ze de kritiek meteen pareerde. “We hebben dagen gediscussieerd over hoe we dit konden doen, en trouw konden blijven aan wat George heeft gecreëerd. En ik ben er zeker van, jullie gaan er blij mee zijn.”

De derde film - die tot voor kort gewoon door het leven ging onder de werktitel Star Wars: Episode IX - werd aanvankelijk toevertrouwd aan Colin Trevorrow (Jurassic World), maar hij werd aan de kant geschoven na creatieve onenigheden met de studio. De film ligt sindsdien opnieuw in handen van Abrams. De opnames vonden plaats tussen augustus vorig jaar en midden februari.

Einde van de Skywalkers

Er is nog niet zoveel over de inhoud van het verhaal geweten. The Rise of Skywalker zou zich een jaar na de gebeurtenissen in The Last Jedi afspelen. De film wordt omschreven als het definitieve einde van de saga rond de Skywalker-familie, na in totaal negen ‘episodes’.

Carrie Fisher, die tot haar dood in 2016 de rol van Princess Leia heeft gespeeld, zou nog een laatste keer te zien zijn. Daarvoor zouden niet gebruikte opnames van The Force Awakens gebruikt worden. “Het was een raar mirakel dat we nog ongebruikte scènes hadden die klopten om haar verhaal in deze film af te ronden”, zei een emotionele Abrams. “Want haar vervangen door CGI, dat wou ik niet. Ze was glorieus op set, en het klopt. Elke dag raakt het mij dat ze er niet meer is, maar in deze film het is alsof ze er nog steeds is. In sommige scènes speelt ze zelfs naast haar dochter Billie. Mindblowing.”

Billy Dee Williams (82) keert terug als Lando Calrissian, en de Britse actrice Naomi Ackie (26) is de nieuwkomer in de rol van Jannah. Daarnaast wordt dit ook de laatste film waarvoor de legendarische componist John Williams (87) de score heeft geschreven. The Rise of Skywalker komt in december in de zalen.

Bekijk de volledige trailer hier: