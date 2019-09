Einde carrière? Nieuwste film John Travolta zijn grootste flop ooit

03 september 2019

Bron: ANP 2 Film John Travolta (65) lijkt de laatste jaren geen succes meer te kunnen boeken. Ook zijn nieuwste film, ‘The Fanatic’, dreigt gigantisch te floppen. De psychologische thriller over een geobsedeerde fan kwam dit weekend uit, maar de opbrengst van de kaartenverkoop was alarmerend laag.

‘The Fanatic’, geregisseerd door Limp Bizkit-frontman Fred Durst, kreeg eerder al vernietigende recensies. De film kwam daarom maar in een beperkt aantal zalen uit en verschijnt later deze week al on demand. Niet bepaald een goed teken, maar ook voor de slechts 52 zalen waarin ‘The Fanatic’ te zien was, is een totaalopbrengst van 3.153 dollar op de openingsdag bijzonder laag. The Hollywood Reporter voorspelt bovendien dat de film in z’n eerste weekend, dat extra lang is in verband met Labor Day, onder de 15.000 dollar is blijven steken, de slechtste opening voor een film met Travolta ooit.

Niet de eerste keer

De vorige film van de acteur, ‘Gotti’ uit 2018, werd wel groots uitgebracht, maar wist slechts 4,3 miljoen dollar binnen te harken. Dat was destijds het slechtste resultaat voor een film met Travolta in de hoofdrol ooit. De film kreeg amper positieve recensies van de Amerikaanse critici. ‘The Fanatic’ is na ‘Staying Alive’ uit 1983 en ‘Look who’s talking now!’ uit 1993 dus al de vierde film van de ster die deze dubieuze eer te beurt valt.

De laatste hitfilm van Travolta dateert alweer uit 2007 met de musical ‘Hairspray’. Op tv scoorde de acteur wel nog een succes, met The People v. O. J. Simpson: American Crime Story uit 2016.