Eigenlijk had Dimitri Vegas ‘Bad Boys’-slechterik moeten zijn: “Hij is onze bro, we wilden hem erbij” JOBG

24 januari 2020

06u20 1 Film Het heeft weinig gescheeld of dj Dimitri Vegas (37) kon Will Smith en Martin Lawrence collega’s noemen. Dat verklapten regisseurs Adil en Bilall aan onze redactie.

“Het was de bedoeling dat Dimi meespeelde, ja. Hij is onze bro, we wilden hem erbij. Dimi is een filmgenie, hij kent er meer van dan wij, putain”, lachen Adil en Bilall. Vegas speelde normaal de rol van Zway-Lo, de kompaan van de slechterik. Die rol ging uiteindelijk naar Nicky Jam. “Door al die strenge regels over een visum en de vakbondsregeling is het spijtig genoeg niet gelukt”, zeggen de regisseurs. “Maar bij de volgende film hebben we meer macht en kunnen we op voorhand dingen regelen. Dan fiksen we het wel!”

Zelf te zien

Net als grote Hollywoodregisseurs maken ook Adil en Bilall een zogenaamde cameo - een passage als figurant - in hun eigen film. “Je ziet mij langs achteren op Paola Nuñez (die teamleider Rita vertolkt, red.) afstappen. Eigenlijk moest ik onherkenbaar blijven”, lacht Bilall. Adil is iets minder te herkennen en passeert in een flits. “Will Smith vliegt uit de discotheek en pikt een auto van een passant. Dat ben ik.”

