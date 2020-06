Egyptische kostuums van K3 krijgen kritiek op Twitter: “Kan dit nog wel in tijden van Black Lives Matter?” MVO

29 juni 2020

17u06 116 Film De meisjes van K3 komen binnenkort met een nieuwe film: ‘Dans van de Farao’. Studio 100 gaf vandaag de eerste poster van de prent vrij, waarop Hanne, Marthe en Klaasje te zien zijn in hun Egyptische kostuums. Maar de opgemaakte ogen en gevlochten haren doen bij sommige Twitteraars de wenkbrauwen fronsen. “Ten midden van de ‘Black Lives Matter’-protesten komt K3 met dít?”

Wanneer blanke mensen zich bepaalde Afrikaanse of Aziatische looks aanmeten, noemt men dat ‘cultural appropriation’, ofwel ‘culturele toe-eigening’. Een fenomeen dat tegenwoordig sterk wordt afgekeurd, zeker nu de Black Lives Matter-beweging wereldwijd campagne voert tegen dit soort gebruiken. “In een tijd van Black Lives Matter en waarin we allemaal hebben besloten dat cultural appropriation niet meer kan komt K3 in 2020 met dit”, schrijft iemand op sociale media. Ze krijgt meteen veel bijval. “Je zou denken dat ze na al die jaren wat bewuster zouden zijn geworden van het probleem.”

In een tijd van Black Lives Matter en we allemaal hebben besloten dat cultural appropriation niet meer kan komt K3 in 2020 met dit pic.twitter.com/WJ4eeNDsLY Elsjepelsje(@ frustratiefee) link

Anderen zien er totaal geen graten in. “En wie moet hier aanstoot aan nemen?”, vraagt iemand zich af. “De Egyptenaren van 30 voor Christus?”

“Misschien ben ik niet ‘woke’ genoeg”, klinkt het bij een andere Twitteraar. “Maar op welke manier kwetst dit Egyptenaren? Mag dit dan niet?”

“Als ze zich bruin hadden geschminkt was het een héél ander verhaal geweest,” gaat iemand twijfelend verder. “Maar wat K3 hier doet is het (toegegeven, heel slecht en enorm historisch onverantwoord) gebruik maken van de iconografie van een oude cultuur, zonder zich deze toe te eigenen.”

Daarnaast wijzen bepaalde mensen erop dat het probleem verschoven wordt. “Fijn dat jullie geven om de Black Lives Matter-beweging, maar zouden we ons niet beter focussen op de mensen die écht onze hulp nodig hebben? In plaats van op kostuums in een kinderfilm?”

K3 zelf reageerde nog niet op de controverse.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

En wie neemt hier aanstoot aan? De Egyptenaren van 30 voor Christus? Jan Coppens(@ jgcoppens) link

Als ze zich bruin hadden geschminkt was het een héél ander verhaal geweest, maar wat K3 hier doet is het (heel slecht en enorm historisch onverantwoord) gebruik maken van de iconografie van een oude cultuur, zonder deze zich toe te eigenen zoals bv. met dreads gebeurt. Sonja, Axe Mum(@ Rudjedet) link

Wellicht ben ik niet "woke" genoeg, maar hoe is dit kwetsend naar Egyptenaren? Kan dit kwaad? https://t.co/QflvcDoVAZ Rick Boers(@ NietRickBroers) link

Je zou hopen dat ze ruim 15 jaar na De Wereld Rond een beetje bewuster hiervan zouden zijn geworden 😩 Myrte(@ myrtezonderh) link

Haaaa, ik ben me heel bewust van de streak van cultural appropriation die K3 helaas heeft Myrte(@ myrtezonderh) link