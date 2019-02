Eerste tekenfilm van Urbanus gaat in première: "Op randje van 'Kinderen Toegelaten'" Redactie

25 februari 2019

00u00 0 Film Pas in juni mag Urbanus 70 kaarsjes uitblazen, maar de festiviteiten zijn al lang begonnen. Na een vijfdelige special op Eén ging gisteren in Antwerpen zijn animatiefilm 'Urbanus: De vuilnisheld' in première. Het centrale thema - jongeren en het klimaat - kon haast niet actueler.

Net als zijn getekende alter ego verscheen Urbanus in een veel te grote rode broek en een knalblauwe trui op de rode loper van zijn eerste animatiefilm 'Urbanus: De vuilnisheld'. Al mocht het voor zo'n première wel iets feestelijker, dus werkte hij zijn outfit af met een zwarte kostuumvest en een hoge hoed. "Heel deze outfit hangt al jaren bij mij thuis in de kast", vertelt Urbanus. "De broek is zelfs zo breed dat ik gerust nog mag verdikken. (lacht) Maar enkel voor speciale gelegenheden hijs ik mij nog eens in dit kostuum. Ik wil geen parodie worden van mezelf."

Een tekenfilm rond de stripalbums van Urbanus, waarvan er in 35 jaar tijd al 182 zijn verschenen, zag Urbain Servranckx (z'n echte naam) volledig zitten. "Toen de vraag van productiehuis Eyeworks kwam, voelde ik mij enorm vereerd. Al vond ik wel meteen dat de film de strip moest overstijgen. Daarom hebben we dus met echte stemmen gewerkt." Zo is Frances Lefebure te horen als juf Pussy, Ben Segers als tweedelige hond Nabuko Donosor en Sven de Ridder als vlieg Amedee. "Op Sven ben ik wel een beetje jaloers, want hij mocht zijn stem op een heel plezante manier gebruiken. Ik moest gewoon als oud manneke spreken. (lacht)"

Bewust geen 3D

Urbanus schreef zelf het hele scenario. "Maar nadien moet je het werk overlaten aan de mensen van het tekenfilmbureau. Al hebben ze ons wel alles voorgelegd en laten goedkeuren vooraleer ze met de afwerking begonnen." Herkenbaarheid is dan ook belangrijk voor Urbanus. "Af en toe zit er een grapje in uit de albums én er werd gekozen voor 2D, en niet 3D, zodat de vertrouwde personages beter tot hun recht komen."

Het verhaal van 'Urbanus: De vuilnisheld' kon haast niet actueler. In de film komen de kinderen van Tollembeek in opstand tegen de volwassenen. Zij dulden het, net als Anuna De Wever, niet dat er gevaarlijk afval in hun gemeente wordt gestort in ruil voor veel geld. "Puur toeval dat het milieu nu zo'n heet hangijzer is, want het verhaal is vier jaar geleden al bedacht. De actualiteit heeft ons ingehaald. Maar de klimaatzaak kan de film alleen maar ten goede komen."

Anal bleaching

"Kinderen gaan zich amuseren met de film", verwacht Urbanus. "Maar het zullen vooral de volwassenen zijn die de dubbele bodems zullen appreciëren. Denk maar aan anal bleaching of golden shower. Kijk, ik ging vroeger met mijn kinderen naar al die Pokémon-films kijken en na twee minuten zeiden ze al: 'Papa, je snurkt.' Dat moesten we voorkomen. Daarom zitten we ook op het randje van 'Kinderen Toegelaten'."

Als de animatiefilm aanslaat, dan is de kans groot dat er een tweede komt. Maar eerst volgt nog de Urbanus-musical van Stany Crets, weliswaar zonder Urbain. "Ze moeten op zoek naar een acteur, want als 70-jarige kan ik moeilijk nog een manneke van dertien spelen, hé. Ook al voel ik mij in mijn hoofd wel nog steeds jong, hoor."