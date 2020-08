Eerste resultaten zijn hoopgevend, maar kan ‘Tenet’ de bioscopen redden? “Het is goed... voor coronatijden” Isabelle Deridder

31 augustus 2020

15u00 0 Film Het was op de valreep, maar dankzij ‘Tenet’ liep er deze zomervakantie toch nog een blockbuster in de cinemazalen. Corona of niet: het publiek had duidelijk zin in de nieuwste prent van Christopher Nolan. Na een week is de mysterieuze actieprent al goed voor een opbrengst van 53 miljoen dollar. “Dit bewijst dat mensen nog steeds naar de cinema willen als het de moeite waard is”, klinkt het bij filmkenner en regisseur Jan Verheyen.

Een budget van 200 miljoen dollar, een sterrencast met onder andere ‘Twilight’-vampier Robert Pattinson, Michael Caine en Elizabeth Debicki en met Christopher Nolan - het brein achter ‘Inception’, ‘Dunkirk’ en ‘The Dark Knight’ - een absolute topregisseur aan de knoppen. Onder normale omstandigheden zou niemand twijfelen aan het wereldwijde box office-succes van ‘Tenet’. De coronacrisis zorgde echter voor een ravage in de filmindustrie en liet de hele sector tot stilstand komen. Nolan wilde Covid-19 geen spelbreker laten zijn, werkte toch z’n film af en eiste vervolgens dat ‘Tenet’ in de bioscoopzalen - en dus niet via een of andere streamingdienst - werd vertoond.

Een gedurfde zet, maar wel eentje die z’n vruchten afwerpt. Na een week is de nieuwste worp van Nolan goed voor een opbrengst van 53 miljoen dollar, waarmee de film 13 miljoen dollar meer binnenrijft dan aanvankelijk werd vooropgesteld. Vooral in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zuid-Korea en Duitsland was ‘Tenet’ een waar kassasucces. Voor producent Warner Bros. is deze goede start alvast een opsteker. “We beseffen dat ‘Tenet’ een marathon zal lopen in de cinemazalen en geen sprint”, klinkt het bij studiobons Toby Emmerich. “Maar Christopher Nolan heeft andermaal een film afgeleverd die je op het grote scherm moet zien.”

Naar omstandigheden een succes

Daar sluit ook regisseur en filmkenner Jan Verheyen zich bij aan. “Het is geweldig goed nieuws dat ‘Tenet’ zo scoort bij het kijkerspubliek”, klinkt het. “Binnen enkele weken - wanneer de film wereldwijd te zien is - zal het echte succes van deze zogenoemde marathon pas ingeschat kunnen worden. Al is dit natuurlijk een zeer goed begin. Voor de film in de zalen kwam, zaten heel wat mensen op het puntje van hun stoel. Want ja, niemand wist of dit wel zou aanslaan. Het lijkt erop dat die gok goed uitgepakt, al moet je deze eerste cijfers ook wel wat interpreteren. Ze zijn zeer goed... in de huidige context. Een opbrengst van 53 miljoen dollar is ongeveer de helft van wat deze film normaal de eerste week had binnengehaald als er geen pandemie was.”

Dat het ‘maar’ een bedrag van 53 miljoen dollar was, heeft met een heel aantal factoren te maken. Zo zijn de bioscoopzalen in een heel aantal landen nog steeds gesloten en mag je op flink wat andere plekken slechts met een beperkt aantal mensen de bioscoopzaal in. “Als je dat allemaal mee in overweging neemt, dan is die 53 miljoen dollar wel een heel sterk resultaat. Komende week gaat ‘Tenet’ ook in première in Amerika, Rusland en China. Het is afwachten wat de film daar zal doen, maar ik ben daar behoorlijk optimistisch over. De huidige opbrengst bewijst dat mensen nog steeds naar de cinema willen, als ze het de moeite waard vinden. Mensen hebben een bioscoopbezoek duidelijk nog niet afgeschreven.”

Complexe film

Toch moet de echte test voor ‘Tenet’ nog komen, benadrukt Verheyen. “Bij iedere film is het zo dat veel afhangt van de zogenaamde word of mouth. De mensen die nu naar de bioscoop geweest zijn, zijn voor het grootste stuk de échte filmfans. Als zij ‘Tenet’ goed vinden en hun enthousiasme over weten te brengen, dan steken ze anderen aan om ook een ticketje te kopen.”

Of ‘Tenet’ erin slaagt om dat effect uit te buiten, is echter nog geen zekerheid. Filmfans die de prent al zagen, omschrijven ‘Tenet’ vaak als een moeilijk verhaal. De prent - die begint met een aanslag op de Nationale Opera in Kiev, waarbij enkel ‘The Protagonist’ (John David Washington) de aanval overleeft en vervolgens een ultrageheime missie krijgt waarbij hij de Russische schurk Andrei Sator (Kenneth Branagh) moet uitschakelen en zo Wereldoorlog III moet verhinderen -goochelt heel erg met het begrip ‘tijd’, waardoor je als kijker goed moet blijven opletten. Heden, verleden en toekomst zijn bij ‘Tenet’ zodanig met elkaar verweven dat past, present and future selves elkaar soms letterlijk voor de voeten lopen. “Dit is een extreem interessante, maar ook erg moeilijke film”, vertelde VRT-journalist en filmkenner Ward Verrijcken onlangs nog aan deze krant. “Het is geen evidente blockbuster, maar eentje die je als kijker uitdaagt. Met als centrale vraag: ‘Kan je het verleden herstellen om het heden beter te maken?’ Het was ongetwijfeld niet zo gepland, maar dat is exact de vraag waar de hele wereld momenteel mee bezig is. Hierdoor wint het verhaal van ‘Tenet’ alleen maar aan belang. Dit is niet zomaar een of ander hersenloos verhaaltje met een clichéromance en een hoop actiescènes.”

“Ik kan alleen maar hopen dat dit andere filmmaatschappijen ook het vertrouwen geeft om hun films niet te laten verstoffen tot 2021", besluit Verheyen. “Ik geloof dat ‘Tenet’ echt het begin kan zijn van een nieuwe, mooie periode vol films. Dat rimpeleffect in onze sector: daar ben ik benieuwd naar. Laten we hopen op het beste.”