Eerste groepsfoto van vervolg op ‘Four Weddings And A Funeral’ vrijgegeven

De cast van 'Four Weddings And A Funeral' werkt momenteel aan een kort vervolg op de romantische komedie uit 1994. De kortfilm komt er ten voordele van de Britse inzamelingsactie Red Nose Day. 25 jaar na datum ziet de cast er nog steeds even stralend uit. Dat bewijst een groepsfoto die vandaag werd vrijgegeven.

Hugh Grant mag zijn beste sullige lachjes weer bovenhalen, want ter ere van Red Nose Day kruipt hij nog eens in de huid van zijn ondertussen iconisch geworden personage Charles uit de romantische komedie. Ook de rest van de originele cast, waaronder Kristin Scott Thomas, Rowan Atkinson, James Fleet en Andie MacDowell, maakt opnieuw zijn opwachting. Enkel Charlotte Coleman zal er niet opnieuw bijzijn. De actrice, die Scarlett speelde, stierf in 2001 op 33-jarige leeftijd aan een acute astma-aanval.

Schrijver en producent Richard Curtis vertelde aan The Sun: “We zijn allemaal duidelijk ouder geworden - en ik vermoed niet wijzer. Het was heel aangenaam om te bedenken wat er met alle personages gebeurd is. En nu komen ze opnieuw samen voor het vijfde huwelijk. Waar - zoals gewoonlijk - niets gaat zoals gepland.” In de kortfilm, die ‘One Red Nose Day And A Wedding’ zal heten, moet Grant zijn dochter, gespeeld door actrice Lily James, naar het altaar begeleiden. De film is vanaf 15 maart te zien.