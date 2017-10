Eerste film van Weinstein Company sinds schandaal haalt amper 742 dollar op TK

11u55

Screenshot Film 'Amityville: the Awakening', zo heet de eerste film die de Weinstein Company uitbracht sinds hun CEO Harvey uit zijn ivoren toren viel. De film doet het beduidend slecht, en haalde op een paar weken tijd nog geen 1.000 euro op.

Of de slechte resultaten iets te maken hebben met de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van Weinstein, is niet helemaal duidelijk. Het is waarschijnlijker dat het ligt aan de vreemde manier waarop de prent gelanceerd werd.

De horrorfilm met actrice Bella Thorne - toch geen onbekende meer - werd eigenlijk al in 2014 opgenomen. In 2015 verscheen dan een eerste trailer, maar de effectieve release werd steeds opgeschoven. Deze maand bracht het bedrijf de film dan uit in amper een tiental zalen, maar zette hem tegelijk ook gratis op Google Play. Resultaat: amper 742 dollar aan inkomsten.