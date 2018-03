Eerste film Baba Yega lokt massa naar Antwerpen Peter De Smedt

Deze namiddag ging 'Baba Yega: The Movie' in première in Kinepolis Antwerpen en daar kwamen enkele duizenden mensen op af. Baba Yega is na hun overwinning bij Belgium's Got Talent uitgegroeid tot een fenomeen.