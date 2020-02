Eerste beelden van Robert Pattinson als Batman vrijgegeven MVO

14 februari 2020

11u00

Bron: People 0 Film Regisseur Matt Reeves heeft de eerste beelden van Robert Pattinson (33) in zijn film ‘The Batman’ gedeeld. De acteur kruipt in de huid van de bekende superheld, die deze keer een heel “noir” kantje zal krijgen.

Een donkere ruimte, sobere muziek, rood licht en... Robert Pattinson in een Batman-kostuum. Dat is de eerste glimp die we te zien krijgen van ‘The Batman’. Veel komen we op die manier nog niet te weten, alleen dat zijn masker er iets minder afgeborsteld uitziet dan dat van zijn voorgangers. Volgens Reeves zal dit geen typische Batman-verfilming worden zoals we die gewoon zijn. “Hij krijgt een besliste detective-vibe en een ‘noir’ kantje”, klinkt het. Wel zou het gaan om een trilogie, zoals bij de vorige Batman-films. De opnames voor ‘The Batman’ zijn in januari van start gegaan.

Pattinson, een controversiële keuze voor de rol, is alvast enthousiast. “Ik kan nog altijd niet geloven dat ik deze rol te pakken heb gekregen. Het wordt een film met een duidelijk verhaal, maar ook met veel emotie. Ik denk dat mensen ervan zullen genieten!”