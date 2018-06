Eerste beelden uit 'Hoop doet leven' gunnen je een blik in het privéleven van Will Tura TK

11u34 5 Film Op 12 september komt de documentaire over het leven van Will Tura in de bioscoop. Intussen is ook de eerste trailer voor 'Hoop doet leven' klaar, en die kan je hieronder bekijken.

Jean Kluger, die 50 jaar lang Wills producer en uitgever was, vroeg aan regisseur Dominique Deruddere om zijn visie over de artiest te verfilmen. 'De Keizer van het Vlaamse lied’ is normaal gezien erg gesteld op zijn privacy, maar in deze film wordt aan de hand van privéfoto- en filmmateriaal voor het eerst een beeld geschetst van de persoonlijke kant van de artiest."

Het resultaat is 'een compromisloos beeld van 's mans rijkgevulde leven', klinkt het in het persbericht. Het verhaal wordt off screen verteld door Jan Decleir.

De prent zal in première gaan op het Filmfestival van Oostende op 8 september. Vanaf 12 september zal de docu dan te zien zijn in de zalen van Kinepolis.