Eerste beelden Nederlandse Netflix-serie ‘The Letter For The King’ LV

28 januari 2020

17u01

Bron: Netflix 0 Film Netflix werkt al sinds 2018 aan de serie ‘The Letter For The King’, gebaseerd op het Nederlandse boek. Daar geeft de streamingdienst nu eindelijk de eerste beelden van vrij.

De serie volgt het verhaal van de bestseller van auteur Tonke Dragt uit 1962, ‘De brief voor de Koning’, waarin een jonge schildknaap per toeval een geheime brief in handen krijgt die hij tot bij de koning moet brengen. Zo moeten de kwaadaardige plannen van een prins voorkomen worden. Helaas voor de schildknaap, wacht hem een gevaarlijke reis.

Het script werd geschreven door Will Davies, die ook zat achter succesverhalen zoals ‘How To Train Your Dragon’, ‘Johnny English’ en ‘Puss in Boots’ . In de cast zien we, ondanks dat er Engels zal worden gesproken, twee Nederlandse acteurs terug. Yorick van Wageningen speelt koning Favian, en nieuwkomer Gijs Blom is prins Viridian. Zij vervoegen Amir Wilson, Ruby Serkis en Nathanael Saleh in de cast.

In 2008 was er al eens een verfilming van ‘De Brief voor de Koning’ te zien in Nederlandse bioscopen. Dat was destijds een erge dure productie met een budget van maar liefst 7,5 miljoen euro.

Wanneer de Netflix-serie precies op het streamingplatform te zien is, is nog niet bekendgemaakt.