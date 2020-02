Eerste beelden ‘Minions 2' beloven veel actie, slechteriken en een jonge Gru SDE

03 februari 2020

In juni komt ‘Minions: The Rise of Gru’ uit. Veel is er over deze animatiefilm nog niet geweten, maar op de Super Bowl werd alvast een eerste tipje van de sluier opgelicht. En die is alvast veelbelovend: veel actie, veel humor en véél slechteriken. Ook antiheld Gru uit de ‘Despicable Me’-reeks mocht niet ontbreken, zij het in een iets jongere versie. Hij zal opnieuw vertolkt worden door Steve Carell. Ook Russell Brand (Dr. Nefario), Margot Robbie en Kevin Hart zullen een stemmetje inspreken.