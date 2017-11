Eerste beelden 'Incredibles 2' van Disney-Pixar

AJA

19u36

Bron: The Verge 0 Twitter/Pixar Film Na veertien jaar komt Disney-Pixar met een vervolg op 'The Incredibles'. De film zal op 15 juni 2018 te zien zijn in de Amerikaanse bioscopen. De eerste trailer staat sinds zaterdag online.

De eerste 'The Incredibles'-film dateert van 2004 en vertelde het verhaal van de het superheldengezin Bob Parr, vrouw Helen en hun drie kinderen Violet, Dash en Jack Jack. De film won toen de Academy Award in 2005 voor beste animatiefilm.

Het vervolg zal te zien zijn in 3D en gaat verder waar de eerste film stopte. Disney-Pixar sprak al in 2015 van een vervolg voor de superheldenfilm. In de eerste trailer zie je de jongste spruit van het gezin volop zijn krachten ontdekken.