Eerste beelden ‘Bad Boys For Life’ beloven snelle wagens, humor en spectaculaire stunts à la Adil en Bilall SDE

04 september 2019

18u56 1

In januari trokken landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah naar de Verenigde Staten om er ‘Bad Boys For Life' op te nemen, het derde deel in de ‘Bad Boys’-franchise. De eerste beelden daarvan zijn nu op de wereld losgelaten. Wereldsterren Will Smith en Martin Lawrence vertolken opnieuw de hoofdrollen en spelen agenten Mike en Marcus die nog een laatste keer de handen in elkaar slaan. En in echte Hollywoodstijl gaat dat gepaard met spectaculaire stunts, snelle achtervolgingen en een vleugje humor. ‘Bad boys, bad boys, what you gonna do?’

Op 22 januari 2020 is de film in de zalen te zien.