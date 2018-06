Eerste beelden: anti-Trump documentaire van Michael Moore verschijnt in september MVO

29 juni 2018

09u45 2 Film Michael Moore brengt op 21 september zijn documentaire uit over de Amerikaanse president Donald Trump. In een interview met Stepen Colbert in 'The Late Show' toonde de filmmaker, die er geen geheim van maakt een hekel te hebben aan Trump, de eerste beelden van 'Fahrenheit 11/9'.

Hoewel hij nog niet veel kan onthullen, geeft de documentaire volgens Moore een provocerende en komische kijk op de tijd waarin we leven. Die probeert een antwoord te geven op twee van de meest veelgestelde vragen in het Trump-tijdperk: Hoe zijn we hier in hemelsnaam beland? En hoe komen we hier weer uit? "We hebben het niet over politieke verschillen, we hebben het over duizenden kinderen die gescheiden worden van hun ouders", zei Moore tegen Colbert. "Dit is waanzin, het is niet wie we zijn, toch?"

De nieuwste film is een vervolg op 'Fahrenheit 9/11', over toenmalig president George W. Bush en de aanslagen van 11 september 2001. Het verwijst naar de datum waarop Trump officieel tot president van de Verenigde Staten werd verkozen.

Michael Moore is bekend om zijn documentaires waarin hij politieke en maatschappelijke kwesties aankaart. Zijn film 'Bowling For Columbine', over wapens in de VS, won in 2003 een Oscar. 'Fahrenheit 9/11' ging er in 2004 op het filmfestival in Cannes vandoor met de Gouden Palm.